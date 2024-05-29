تعرف على الشروط الصحيحة لاختيار أضحية العيد

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ويحرص المسلمون في تلك المناسبة على التقرب إلى الله بذبح الأضاحي سنة عن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن للأضحية شروط يجب اتباعها عن شراء الحيوان.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير الشروط الصحيحة لاختيار أضحية العيد.

يشترط أن يبلغ الحيوان السن الذي حدده الشرع للأضحية وهو:-

خمس سنوات على الأقل بالنسبة للإبل.

سنتين على الأقل بالنسبة للأبقار.

سنة على الأقل بالنسبة للماعز.

ستة أشهر على الأقل للخروف.

يكون الحيوان صحيح الجسد وغير مصاب بعيوب مثل: العرج، أو العمى، أو مكسور القرن، أو ساقط الأسنان، او مرض في الجلد.

يجب أن يكون الحيوان نشيط الحركة ومقبل على الطعام.

ألا يكون الحيوان مصاب بالإسهال، أو التصاق الفضلات بجسده.

عدم وجود جروح في جسم الحيوان.

ألا يكون هزيل وضعيف.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.

وجاء عن أنس بن مالك: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما.

عيد الأضحى المبارك

وتعلن الحسابات الفلكية الخاصة بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هلال شهر ذى الحجة يولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم الخميس الموافق 29 من ذي القعدة 1445هـ و 6 يونيو 2024، وبالتالي تكون غرة شهر ذى الحجة فلكيًا يوم الجمعة 7 يونيو.

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة في ذات اليوم، ليعلن مفتي الجمهورية نتيجة الرؤية الشرعية وموعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.