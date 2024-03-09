تراوي يقود هجوم الإسماعيلي لمباراة المقاولون العرب في الدوري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بنادي الإسماعيلي التشكيل الأساسي للدروايش لمواجهة المقاولون العرب عصر اليوم السبت على ملعب الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة دوري نايل .

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وجاء تشكيل الإسماعيلي لمباراة المقاولون العرب كالاتي ..

في مركز حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

في خط الدفاع: محمد دسوقي، عماد حمدي، محمد عمار، حمدي النقاز

في خط الوسط: محمد عبد السميع، هشام محمد، محمد بيومي، عمر الساعي

في خط الهجوم: نارد فرج، اريك تراوي.



ويدير مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب الحكم طارق مجدي ويعاونه خالد حسين ونور الدين السعيد وحسني سلطان حكما رابعا، فيما يتولىتقنية الفيديو الحكم خالد جمال الغندور ويساعده عاطف حسين.