إيهاب جلال يستقر على تشكيل الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب بدوري نايل

استقر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على تشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام المقاولون العرب والمقرر لها عصر اليوم السبت على استاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة دوري نايل.

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ومن المتوقع أن يضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع : عماد حمدي ومحمد دسوقي وحاتم سكر وعصام صبحي.

خط الوسط : محمد بيومي ونادر فرج هشام محمد وعمر الساعي.

خط الهجوم : عبد الرحمن مجدي وإيريك تراوري.



ويتواجد الإسماعيلي في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث لعب الدراويش 14 مباراة، فاز في 3 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات، بينما تلقى الدروايش الخسارة في 7 مباريات.

فيما يقع المقاولون العرب في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، حيث لعب ذئاب الجبل 14 مباراة، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في 5 مباريات بينما تلقى الخسارة في 8 لقاءات.