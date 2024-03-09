بدء أعمال قافلة جامعة جنوب الوادى الطبية بمركز التأهيل الشامل بالقصير

بدأت أعمال القافلة الطبية المجانية التى نظمتها جامعة جنوب الوادى بمركز التأهيل الشامل بالقصير في محافظة البحر الأحمر، والمقتصرة على تخصصات الرمد والأنف والاذن والنسا والتوليد والأسنان والأطفال والعظام، حيث توافد المواطنين على العيادات للكشف ويصل عددهم إلى ٢٠٠ حالة تقريبا منذ صباح اليوم، وأعلن المسؤلين بالجامعة ان الكشف لمدة يوم واحد ويشارك فى التنظيم مؤسسة هى للتنمية وتطوير الأسرة وتحيا مصر وجمعية رسالة والانوار الخيرية وعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى.

يأتي ذلك تنفيذًا لمبادرة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية " حياة كريمة " وفى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة التعاون بين المؤسسات والجمعيات الأهلية وأجهزة المحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية فى كافة المجالات، وتعليمات اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة للقوافل الطبية التى تعود بالنفع على المواطنين

وكلف رئيس مدينة القصير سكرتير المدينة والإدارات المختصة، بمتابعة أعمال القافلة وإزالة جميع المعوقات.

ونظمت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر قوافل علاجية تابعة لمبادرة حياة كريمة بقريتى المستعمرة والحمراوين، وتم الكشف على 412 حالة بالقريتيتن وصرف العلاج بالمجان وتحويل حالات إلى المستشفى إذا لزم الأمر.