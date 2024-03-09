القبض على شخصين غسلا 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين لهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظتي قنا وأسيوط)، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.

وأوضحت الداخلية أن المتهمين أخفا مصدر أموالهما وحاولا إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق قيامهما بـ(شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات- تأسيس الأنشطة التجارية، وقد قدرت قيمة أفعال الغسل بـ 25 مليون جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 25 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.