السبت 09 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

رصد مصنع للمبيدات الزراعية المغشوشة في المنوفية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط كميات كبيرة من المبيدات والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص في المنوفية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات مفادها قيام (شخصين) بإقامة مصنع "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية لتجميع كميات من المبيدات والمخصبات منتهية الصلاحية والمدعمة وخلطهم بمواد مجهولة المصدر لتصنيع منتج مغشوش ومقلد لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وأمكن ضبط كلاً من (المدير المسئول، ورئيس العمال) وضُبط بداخل المصنع (2,500  طن أسمدة زراعية مدعمة – 2,713 طن مبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية – 3 طن مواد خام منتهية الصلاحية – 1,476 طن منتج نهائى لمبيدات ومخصبات مغشوشة ومقلدة.

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