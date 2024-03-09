رسمياً.. إقامة كأس السوبر السعودي بالإمارات

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، بشكل رسمي عن إقامة كأس السوبر السعودي في أبوظبي عاصمة الإمارات، وذلك خلال الفترة من 8-11 أبريل المقبل بمشاركة أندية الاتحاد والنصر والهلال والوحدة.

وأشار اتحاد الكرة في بيانه، إلى إنه اعتباراً من النسخة المقبلة المقرر إقامتها في أبو ظبي، سوف تحمل بطولة كأس السوبر السعودي هوية جديدة سيتم إطلاقها قريباً.

وتنطلق مباريات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي، يوم 8 أبريل في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة، بمواجهة الاتحاد والوحدة على استاد آل نهيان.

وتقام مباراة نصف النهائي الثانية بين الهلال والنصر على استاد محمد بن زايد في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت السعودية.