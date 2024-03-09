السعودية ترحب بتبني مجلس الأمن قرارًا يدعو لوقف القتال بالسودان خلال رمضان

رحبت المملكة العربية السعودية بتبني مجلس الأمن قرارا بالأغلبية يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في جمهورية السودان خلال شهر رمضان المبارك.

وأعربت المملكة - وفق بيان لوزارة الخارجية السعودية أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /السبت/ - عن أملها في أن تلتزم جميع الأطراف السودانية بقرار مجلس الأمن؛ بما يحافظ على السودان وأرواح شعبه، وعلى روحانية الشهر الفضيل، مجددةً دعوتها لكل الأطراف إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة الرّامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف العدائيات وحل الأزمة عبر الحوار السياسي؛ بما يحقق الاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.