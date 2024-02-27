الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مفاوضات بين الكوريتين حول برامج نزع النووي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن النائبة الثانية لوزير الخارجية كانغ إن-سون حثت بيونج يانج على العودة لمحادثات نزع السلاح النووي ووقف برامجها النووية والصاروخية.

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دعوى أممية لحظر انتشار الأسلحة النووية

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مجلس الأمن الروسي يحذر من استخدام الأسلحة النووية

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن كانغ أدلت بهذا التصريح، خلال كلمتها في الجزء رفيع المستوى من مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف، قائلة إن "البرامج النووية والصاروخية غير القانونية لكوريا الشمالية هي المهام الأكثر إلحاحا التي يجب معالجتها من أجل السلام والأمن الدوليين".

وأضافت أن "الهوس النووي والصاروخي لكوريا الشمالية يشكل تهديدا وجوديا لنظام نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أطلقت كوريا الشمالية أكثر من 100 صاروخ باليستي في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وفي وقت سابق من شهر فبراير الجاري، أقامت كوريا الجنوبية علاقات دبلوماسية مع كوبا فيما اعتبره مراقبون بمثابة ضربة دبلوماسية قاسية لكوريا الشمالية التي طالما تفاخرت بعلاقاتها الوثيقة مع هافانا.

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