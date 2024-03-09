عاجل
الرئيس السيسي: "الشعب الفلسطيني مرابط على أرضه وصامد فوق ترابها"
السبت 09 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: قوات الدفاع الجوي تدمر 12 مسيرة روسية خلال 24 ساعة

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

 

أكد الجيش الأوكراني، أن قوات الدفاع الجوي دمرت 12 مسيرة من أصل 15 أطلقتها روسيا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

txt

أوكرانيا: مقتل وإصابة 4 أشخاص في قصف روسي على خيرسون الليلة الماضية‎

txt

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 423 ألفا و160 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

وأفاد الجيش حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، اليوم السبت بأن القوات الجوية دمرت 12 طائرة "بدون طيار" من أصل 15 أطلقتها روسيا، خلال الليلة الماضية، في القرم وبريمورسكو أختسارسك" مشيرا إلى أنه تم تسجيل 63 اشتباكا خلال اليوم الماضي، مع القوات الروسية، لافتا إلى أن روسيا هاجمت أوكرانيا بـ113 صاروخا و107 غارات جوية. 

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك فاديم فيلاشكين، إن 9 مدنيين أصيبوا جراء قيام القوات الروسية بقصف المنطقة، خلال الليلة الماضية.

وأضاف فيلاشكين: "في 8 مارس، أصاب الروس تسعة من سكان منطقة دونيتسك؛ في ميرنوهراد ونوفوهروديفكا وسيفيرسك وشاخوف وبرديتشي وبيفدين"، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للضحايا الروس في منطقة دونيتسك تم ذكره دون الأخذ في الاعتبار ماريوبول وفولنوفاخا.

وكان القصف الروسي، قد أسفر عن مقتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون، أمس أول الخميس.

مواد متعلقة

أوكرانيا: مقتل وإصابة 4 أشخاص في قصف روسي على خيرسون الليلة الماضية‎

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 423 ألفا و160 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

وزير الدفاع الفرنسي: لن نرسل عسكريين للقتال في أوكرانيا لكن هناك خيارات أخرى

تقرير: أوكرانيا أرسلت قوات للمشاركة في "حرب السودان"

أمريكا تحارب ضد روسيا بدبابتها في أوكرانيا

أمريكا وأيرلندا تبحثان التزامهما المشترك بمواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا

البيت الأبيض: واشنطن لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 420 ألفا و270 جنديا منذ بدء العملية العسكرية
الجريدة الورقية