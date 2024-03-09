أوكرانيا: قوات الدفاع الجوي تدمر 12 مسيرة روسية خلال 24 ساعة

أكد الجيش الأوكراني، أن قوات الدفاع الجوي دمرت 12 مسيرة من أصل 15 أطلقتها روسيا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد الجيش حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، اليوم السبت بأن القوات الجوية دمرت 12 طائرة "بدون طيار" من أصل 15 أطلقتها روسيا، خلال الليلة الماضية، في القرم وبريمورسكو أختسارسك" مشيرا إلى أنه تم تسجيل 63 اشتباكا خلال اليوم الماضي، مع القوات الروسية، لافتا إلى أن روسيا هاجمت أوكرانيا بـ113 صاروخا و107 غارات جوية.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك فاديم فيلاشكين، إن 9 مدنيين أصيبوا جراء قيام القوات الروسية بقصف المنطقة، خلال الليلة الماضية.

وأضاف فيلاشكين: "في 8 مارس، أصاب الروس تسعة من سكان منطقة دونيتسك؛ في ميرنوهراد ونوفوهروديفكا وسيفيرسك وشاخوف وبرديتشي وبيفدين"، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للضحايا الروس في منطقة دونيتسك تم ذكره دون الأخذ في الاعتبار ماريوبول وفولنوفاخا.

وكان القصف الروسي، قد أسفر عن مقتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون، أمس أول الخميس.