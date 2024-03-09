السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: مقتل وإصابة 4 أشخاص في قصف روسي على خيرسون الليلة الماضية‎

الحرب الروسية
الحرب الروسية

 

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين ، اليوم السبت ، أن شخصين إثنين لقيا حتفهما بينما أصيب اثنان آخران، بينهم طفل، جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

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وذكر بروكودين في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية أن الجيش الروسي أطلق النار على بلدات تياهينكا ومايلوف وكاتشاريفكا وبيلوزركا وتومارين وميخائيليفكا وأولهيفكا وهافريليفكا وأنتونيفكا وفيسيلي وخيرسون. وتضررت أربعة مباني شاهقة و30 منزلاً خاصًا".

وأضاف المسئول الأوكراني: "في الليل ألقى الروس قنبلة جوية على خيرسون اصطدمت بمبنى شاهق"، وفي وقت لاحق، نشر بروكودين مقطع فيديو من موقع التفجير.. حسب "يوكرينفورم".

وتابع: "أن القصف ألحق أضرارا بمنشأة طبية والبنية التحتية للميناء في المركز الإقليمي. أما في منطقة خيرسون، أصيب مبنيان إداريان وروضة أطفال وخطوط أنابيب غاز ومرآب وسيارات.

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