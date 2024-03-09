أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 423 ألفا و160 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 423 ألفا و160 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعد تسجيل مقتل 850 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و712 دبابة و12 ألفا و823 من المركبات المدرعة و10 آلاف و428 من النظم المدفعية و1012 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و707 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا 1666 من المعدات الخاصة و8 آلاف و41 طائرة مسيرة وغواصة و13 ألفا و683 من المركبات وخزانات الوقود".

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، تسجيل 63 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت هيئة الأركان - في بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت 107 غارات جوية و113 ضربة صاروخية، على مواقع جنود أوكرانيين ومناطق مأهولة بالسكان.

وأضافت "خلال اليوم الماضي، هاجمت القوات الأوكرانية الروس، واعترضت 15 طائرة بدون طيار من طراز شاهد.. واستهدفت مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي".

من جهته، قال رئيس الإدارة العسكرية المحلية في منطقة زابوريجيا الأوكرانية إيفان فيدوروف، إن القوات الروسية شنت 323 ضربة جوية على المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال فيدوروف - في بيان له - "إن القوات الروسية استهدفت 12 مستوطنة في إقليم زابوريجيا، موضحا أن الروس قصفوا روبوتين وهوليايبول باستخدام صواريخ مضادة للطائرات، بالإضافة إلى شن خمس غارات جوية على مالا توكماشكا وروبوتاين، كما هاجموا 67 طائرة بدون طيار في زابوريجيا وهوليابول ونوفودانيليفكا وليفادني وروبوتاين ومالا توكماشكا ومالينيفكا، وأصابت 249 ضربة مدفعية هوليايبول، وأوريكيف، ونوفوبافليفكا، وبريوبرازينكا، وليفادني، وبريمورسكي، وعددا من البلدات والقرى الأخرى على خط المواجهة".

وأشار إلى أن السلطات المحلية تلقت 15 بلاغاً عن دمار في المباني السكنية ومرافق البنية التحتية ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وفي وقت سابق، أعلنت أوكرانيا تنفيذ أكثر من 250 غارة روسية استهدفت منطقة زابوريجيا حيث أصيب مدني في إحدى الهجمات.

بدوره، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، سيرهي ليساك، إنه في منطقة كريفي ريه، ضربت طائرة روسية بدون طيار مؤسسة صناعية بينما أسقطت قوات الدفاع الجوي خمس طائرات أخرى.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن ليساك قوله :" أسقطت القوات الجوية خمس طائرات بدون طيار فوق منطقة كريفي ريه هذه الليلة لكن مؤسسة صناعية تضررت، واندلع حريق هناك، كما استهدف الروس منطقة نيكوبول حيث تعرضت بلدة مرهانتس وإحدى القرى التابعة للتجمع للقصف وأطلقت القوات الروسية ما يقرب من اثنتي عشرة قذيفة مدفعية ثقيلة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.