المشدد 15 سنة لمُتهمين بالإتجار في المخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة والغرامة 50 الف جنيه بتهمة الإتجار في المواد المخدرة في بدر.

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كشف أمر الاحالة قيام المتهمين "عبد المجيد.ا"،مزارع و " هليل .س"،أمين مخزن بحيازة جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار .

شهد ضابط بادارة وتأمين الطرق والمنافذ بالادارة العامة لمباحث القاهرة أنه وحال قيامه بمهام وظيفته بدائرة القسم أبصر المتهمان يستقلان سيارتين واللذان برؤيته قاما بالدوران والسير عكس الاتجاه بالطريق العام ،فتمكن من ضبط المتهم الأول ولاذ الثاني بالفرار تاركا سيارته وبتفتيش السيارتين عثر بداخلهما علي عدد 440 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وبتفتيش المتهم الاول عثر بحوزته علي هاتف محمول وبمواجهته بتلك المضبوطات أقر بحيازته والمتهم الثاني الهارب للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارتان يستخدمونهما في تسهيل تنقلهم اثناء اتجارهم في المواد المخدرة.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مُتهمٍ بالسجن المُشدد 3 سنوات لمُدانٍ بالإتجار في الحشيش.

وتضمن الحكم تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين الدكتور عادل محمد السيوي، وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم بدر.ع أنه في يوم 3 فبراير 2023 بدائرة مركز شرطة الجيزة أحرز بقصد الإتجار في الحشيش في غير الأحوال المُصرح با قانوناً.

كما أسندت إليه أنه أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص.

وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز ذخائر عدد "طلقة" مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق بدون ترخيص.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بالقاهرة أن القطعتين المضبوطتين مع المُتهم واللتان وزنتا قائماً 81.90 جم (واحد وثمانون جراماً وتسعون سنتيجرام) – هما للحشيش المُخدر – المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط بحوزته هو فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 مللي بماسورة واحدة غير مششخنة كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الطلقة المضبوطة هي من ذات عياره ومما يستخدم عليه وكاملة وسليمة وصالحة لذلك.