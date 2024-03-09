صندوق رعاية المبتكرين يختتم المرحلة الثانية من برنامج iGP لدعم مشاريع التخرج

اختتم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المرحلة الثانية من برنامج iGP لدعم مشاريع التخرج الصناعية لطلاب الجامعات النابعة من احتياجات الصناعة وسوق العمل المصرية.

ونظم صندوق رعاية المبتكرين برنامج iGP برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مدير صندوق رعاية المبتكرين يكشف أهمية البرنامج

وأكد الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن هذا البرنامج يُعد فرصة متميزة للطلاب للمساهمة في حل مشكلات الصناعة المصرية، واكتساب خبرات عملية قيّمة، من خلال التعرف على مشكلات الصناعة الحقيقية المقدمة من الشركات وجهات الصناعة، والعمل على محاولة حلها من خلال مشاريع التخرج.

ولفت المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن هذا يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين إلى أن المرحلة الثانية شهدت تقدم 240 فريقًا للبرنامج، تأهل منهم للمنافسة 125 فريقًا، وبعد عملية تحكيم دقيقة من جانب الشركاء الصناعيين للصندوق في البرنامج، تم تصفية الفرق المتأهلة لتصبح 25 فريقًا فائزًا بدعم الصندوق والشركاء الصناعيين وتعمل على 20 تحديًا صناعيًا.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين أن الدعم المقدم من الصندوق يصل إلى (100 ألف جنيه)، فضلاً عن الدعم الفني والتقني والهندسي المقدم من الشركات المشاركة حتى نهاية المشروع، بالإضافة قيام هذه الشركات الصناعية بتوفير كل ما هو متاح لديها من مرافق، ومعدات أو معامل للطلبة والمشرفين لتنفيذ المشروع على أكمل وجه.

