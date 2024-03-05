"الدلتا التكنولوجية" تحصل على دعم وتمويل 3 مشروعات من "رعاية المبتكرين"

حصلت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك على دعم وتمويل ثلاثة مشروعات من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وجاء المشروع الأول من برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس بعنوان"كرسى كهربائى ذكى لمساعدة ذوى الإعاقة الحركية" تحت إشراف الدكتور محمد عزت إبراهيم، والدكتور أحمد شحاتة جاد.

ويهدف إلى إنتاج كرسى كهربائى يعتمد على الأنظمة الذكية لمساعدة الأشخاص من ذوى الإعاقة الحركية. والمشروع الثانى "مشروع من برنامج تكنولوجيا التبريد والتكييفبعنوان"وحدة تكييف الهواء بالامتصاص تعمل بالطاقة الشمسية تحت إشراف الدكتور حمدى قطب مصطفى ،والدكتور محمد عبدالرحمن فرحات.

ويستهدف المشروع تصميم وتنفيذ وحدة تكييف هواء محلية الصنع تعتمد على نظام الإمتصاص وتعمل بالطاقة الشمسية .

والمشروع الثالث: مشروع من برنامج تكنولوجيا الطاقة والمتجددة بعنوان "نظام مبتكر لتوليد الطاقة الكهربية من أمواج البحر"تحت إشراف الدكتور عمرو محمد عبدالهادى الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو انتاج طاقه كهربائية نظيفة خالية من الإنبعاثات الكربونية والمساهمة فى تقليل الإحتباس الحرارى عن طريق تصميم وتنفيذ نظام مبتكر لتوليد الطاقة الكهربية من طاقة المد والجزر لموج البحر .

وأكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة أن فوز الجامعة يُعزز مكانة الجامعة، ويعكس ماتوليه إدارة الجامعة من اهتمام بالجانب العلمى والإبتكارى والتكنولوجى والذى يعد من المتطلبات الأساسية للعصر الراهن والذى يشهد ثورة علمية وتكنولوجية ضخم، من خلال برامج تكنولوجية معاصرة ومتميزة تُحقق النهضة الشاملة، بما يتوافق مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المُستدامة وطموحات الجمهورية الجديدة.