وزير الشئون الخارجية الهندي يؤكد ضرورة إجراء إصلاح في الأمم المتحدة

أكد وزير الشئون الخارجية الهندي "إس . جايشانكار"، ضرورة إجراء إصلاح في منظومة الأمم المتحدة، وحذر من أنه ليس من مصلحة مجلس الأمن أن يتم منع بعض الدول الكبيرة- التي تقدم موارد للأمم المتحدة- من الحصول على عضوية دائمة بالمجلس.

جاء ذلك في معرض الكلمة التي ألقاها وزير الشئون الخارجية الهندي خلال منتدى (نيكى) الياباني، بشأن الشراكة الاستراتيجية الهندية اليابانية الخاصة ونشرت اليوم، حيث أكد ضرورة حصول الهند واليابان على نوع من المقاعد أو المناصب التي تستحقانها في مجلس الأمن.

وشدد الوزير الهندي على "أنه يتعين إجراء إصلاح في الأمم المتحدة، خاصة بعد تزايد عدد الدول الأعضاء فيها"، مشيرا إلى أن عدد الأعضاء وقت تأسيس الأمم المتحدة كان يبلغ حوالي خمسين دولة، أما اليوم فإن عدد الدول الأعضاء تزايد ليصل إلى حوالي مائتي دولة".

وقال "إنه في حالة أي منظمة، إذا تزايد عدد أعضائها أربعة أضعاف، فإنه من المنطقي ألا تظل قيادة المنظمة وعملية صنع القرار فيها بنفس الوضع الذي كانت عليه في الماضي وقت تأسيسها".

وذكر أنه في ظل الوضع الراهن، فإن الأمم المتحدة لاتقوم بالدور الذي يتعين عليها القيام به، ولفت إلى أنه حدثت تغيرات في مجلس الأمن في الماضي، ولكن عملية توسيع نطاق عضوية المجلس اقتصرت على جلب المزيد من الأعضاء غير الدائمين فقط ".

وأضاف "أنه على الرغم من أن إفريقيا- على سبيل المثال- قارة تضم أكثر من خمسين دولة، إلا أنه ليس هناك أعضاء يمثلونها في المجلس، وكذلك الحال بالنسبة لأمريكا اللاتينية حيث لايمثلها أعضاء داخل المجلس".

واستطرد وزير الشئون الخارجية الهندي، قائلا "إنه لم يحدث تقدم في المناقشات التي تجرى بشأن عملية توسيع نطاق عضوية المجلس؛ لأن هناك من يعارضون إجراء أي تغيير، وأن هؤلاء المعارضين يجدون وسائل لتأخير إجراء تغيير، ولكننا وصلنا إلى مرحلة تسعى فيها دول وجماعات مختلفة من أجل تمثيل نفسها، وهناك عملية تفاوض تجرى بين ممثلي حكومات فيما يتعلق بهذا الشأن، حيث تقدم الدول النامية ودول الجنوب نماذج لتمثيلها، وأعتقد أن الهند واليابان وألمانيا والبرازيل ستقدم نماذج لتمثيلها، وإنني متأكد أنه سيكون هناك تمثيل لإفريقيا أيضا".