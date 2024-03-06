محافظ أسوان يستقبل وفد رفيع المستوى من دولة الهند

إستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد رفيع المستوى من رئاسة مجلس الوزراء بدولة الهند الصديقة للإطلاع على التجربة الرائدة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "

أكد عطية على عمق ومتانة العلاقات المصرية الهندية ، وهو ما تجسد فى الزيارات المتتالية للرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الهند ، واللقاءات المثمرة والبناءة مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى لزيادة أوجه التبادل للخبرات والتعاون على كافة المستويات ، وفى مختلف المجالات.

وأشار عطية إلى إصرار القيادة السياسية على عودة الدولة المصرية لسابق عهدها من خلال تحقيق ملحمة من الإنجازات ، وخاصة فى قطاع البنية التحتية ، وهو ما ساهم فى جذب المزيد من الإستثمارات داخل مصر لكبرى الشركات العالمية ، وهو ما يترتب عليه توفير مناخ آمن ومستقر ، ومستقبل مشرق ملئ بكل الخير للأجيال القادم ، وتكامل مع ذلك تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، والتى حولت القرى المصرية من قرى طاردة للسكان إلى قرى جاذبة لما تمتلكه من كافة مقومات الجذب والنجاح من بنية تحتية قوية وخدمات متنوعة وعديدة ، مؤكداً بأن محافظة أسوان كان لها النصيب المتميز من مشروعات حياة كريمة ، وخلال فترة وجيزة تكتمل هذه المشروعات ، وهو الذى تواكب معه التشغيل التجريبى للعديد من المستشفيات والوحدات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، فضلاً عن نجاح المحافظة فى تطبيق التحول الرقمى ، ومركز خدمات مصر بالتعاون مع وزارة التخطيط ودولة الإمارات الصديقة للفصل بين متلقى ومقدمى الخدمة ، وكذا مشروع شتلات القصب بكوم أمبو وإدفو ، وإنشاء 3 مناطق لوجستية بالتعاون مع وزارة النقل لزيادة حجم التصدير للأسواق الأفريقية ، وغيرها من المشروعات الرائدة والعملاقة بما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب ، وكذا إنشاء مدينة أسوان الجديدة بتكنولوجيا عالية ، ودعا المحافظ إلى توقيع توءامة بين مدينة أسوان وإحدى المدن الهندية التى تتشابه معها لتبادل الخبرات والزيارات إستثمارياً وسياحياً وثقافياً وعلمياً ، فضلاً عن تشغيل مصانع تدوير المخلفات الصلبة ، فيما قدم السفير الهندى شكره لمحافظ أسوان على حفاوة الإستقبال ، موضحاً بأن زيارة الوفد اليوم جاءت نتاج ثمار زيارة الرئيس السيسى لدولة الهند ولقاؤه برئيس الوزراء الهندى فى يناير 2023 ، وما تم الاتفاق عليه من تبادل الزيارات لنقل الخبرات ، والإرتقاء بالعلاقات والشراكة الإستراتيجية ودعم التعاون فى المجالات المختلفة.

وفي نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان وأعضاء الوفد الدروع والهدايا التذكارية تعبيراً عن علاقات الصداقة بين البلدين.