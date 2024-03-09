السبت 09 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية النيوزيلندي يزور الهند غدا لبحث دعم العلاقات الثنائية

وزير الخارجية النيوزيلندي
وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز

 

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية النيوزيلندي "وينستون بيترز" سيقوم غدا الأحد بزيارة رسمية إلى نيودلهي تستغرق ثلاثة أيام، تلبية لدعوة من وزير الشئون الخارجية الهندي "إس . جايشانكار".

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وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت- أن نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي سيزور مدينتي "احمد آباد" و"نيودلهي"، وذلك في أول زيارة يقوم بها للهند بعد تولي الحكومة الجديدة في نيوزيلندا السلطة خلال شهر نوفمبر عام 2023، مشيرة إلى أنه كان قد زار الهند في وقت سابق بوصفه نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية خلال شهر فبراير عام 2020.

ومن المتوقع أن يجتمع نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي في مدينة أحمد آباد مع القيادة السياسية في ولاية جوجارات - الواقعة غرب الهند - يوم 11 مارس، وأن يجتمع مع وزير الشؤون الخارجية الهندي في نيودلهي يوم 12 مارس، حيث يبحثان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين.. كما يعقد نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي اجتماعات مع شخصيات كبيرة أخرى خلال زيارته الرسمية للهند.

 

ووفقا لبيان وزارة الشؤون الخارجية الهندية، فإن الهند ونيوزيلندا ترتبطان بعلاقات ودية تتسم بالدفء وتستند إلى التقاليد الديمقراطية والقيم المشتركة التي تدعمها العلاقات الشعبية القوية وأن التعاون بين البلدين يشمل نطاقا واسعا من المجالات، من بينها التجارة والاقتصاد والدفاع والأمن والتعليم والبحوث والبيئة والتغير المناخي، ويرجع تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى عام 1952.

 

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