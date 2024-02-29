الإحصاء: 2.7% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى السودان خلال 2023

كشفت بيانات كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السودان لتسجل 979.9 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 954.3 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 386.9 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 505.4 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 23.4 %.

وأشار الجهاز فى إحصائية بمناسبة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس السيادة السودانى " الفريق أول عبد الفتاح البرهان " الى ان حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان بلغ 1.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 6.4 %.

وأشار الجهاز إلى أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى السودان خلال عام2023 وتضمنت منتجات مطاحن ( شعير ونشا وحبوب ) بقيمة 260 مليون دولار.،وسكر ومصنوعات سكرية بقيمة 79 مليون دولار ،وصابون بقيمة 49 مليون دولار ،ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 47 مليون دولار ،وملابس مستعملة بقيمة 45 مليون دولار.

كما أشار الجهاز إلى أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من السودان خلال عام 2023 وتضمنت حيوانات حية بقيمة 164 مليون دولار،وقطن بقيمة 115 مليون دولار، وحبوب وأثـمار زيتية بقيمة 93 مليون دولار ،ولحوم بقيمة 10 ملايين دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصـريين العـاملين بالسـودان 13.3 مليـون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 12.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7 %، بينما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين في مصر 1.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 2.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%.

وسجلت قيمة الاستثمارات السودانية في مصر 5.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 4 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 45 %.وسجل عدد سكان مصر 106.1 مليون نسمة في فبراير 2024، بينما سجل عدد سكان السودان 49 مليون نسمة لنفس الفترة . وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة السودان طبقاً لتقديرات البعثة 15.300 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.