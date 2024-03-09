قوافل حياة كريمة تصل محطاتها الأخيرة بقرية الزعفرانة

تصل اليوم السبت قوافل حياة كريمة العلاجية لشهر مارس بالبحر الأحمر، محطتها الاخيرة بقرية الزعفرانة شمال مدينة رأس غارب وتستقر بها اليوم السبت والأحد 9و10 مارس

وإنطلقا القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أول مارس الجارى من الوحدة الصحية لقرية الحمراوين شمال مدينة القصير، وتم الكشف على 177 مواطن خلال القافلة الطبية، ثمتوجهت إلى قرية المستعمرة جنوب مدينة القصير واستقرت بها يومى 3و4 مارس، وتم الكشف على 235 مواطن خلال القافلة الطبية

وأكد اللواء ايهاب مكاوى رئيس مدينة القصير بضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة للقوافل الطبية بالمدينة، مشددًا على متابعة أعمال القافلة الطبية بقريتى المستعمرة والحمراوين، وتوجهت القوافل إلى قرية ام الحويطات شمال مدينة سفاجا واستقرت بها يومى 5و6مارس.

وعادت القوافل لتستكمل رحلتها فى شمال البحر الأحمر فى وحدة الأمل الصحية بمدينة رأس غارب لمدة يومين الخميس والجمعة 7و8 مارس وتم الكشف على 200حالة فى اليوم الاول ثم تصل محطتها الاخيرة بقرية الزعفرانة شمال مدينة رأس غارب

وتجرى القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة والتى تنظمها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتحت قيادة الدكتور أحمد الصاوى مدير إدارة القوافل، حيث تجرى الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الفحوصات وكذلك الأشعة مجانًا.



وأضاف مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن التخصصات التي شملتها المبادرة هى جراحة - نساء وتوليد - باطنة - تنظيم الأسرة - الأسنان. حيث تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.

جدير بالذكر أن القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" بقرى البحر الأحمر قد انتهت بالكشف عن 1883 مواطنًا خلال شهر فبراير الماضى ، حيث تم تخصيص 7 قوافل علاجية تضم جميع التخصصات المختلفة، وقامت بإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج وكذلك إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة والتحويل للمستشفيات مجانًا إذا لزم الأمر.

ونظم فريق قوافل محافظة البحر الأحمر، 7 قوافل طبية متكاملة خلال شهر فبراير على مدار 14 يوما فى الوحدات التابعة لإدارات رأس غارب والقصير ومرسى علم و الشلاتين وسفاجا، فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأشار الدكتور أحمد الصاوى، منسق عام القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، إلى أنه تم الكشف وصرف العلاج ل1883 حالة خلال شهر فبراير الماضى و انه قد تم عمل تحاليل الدم و الطفيليات ل 334 حالة، بالإضافة إلى الكشف المبكر لأمراض الضغط و السكر والامراض المزمنة لـ467 حالة وعدد حالات السونار 38 والتثقيف الصحى 217 حالة، وأن التخصصات التى تشملها المبادرة هى جراحة - نساء و توليد - باطنة - تنظيم الاسرة - الأسنان - الأطفال- العظام.

وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى البحر الأحمر