نداء إلى وزير الصحة

أطالب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بنقل تكليفي لمحل إقامتي رحمة بإبني.

أتقدم بشكواي للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إذ أقيم بالعاشر من رمضان وتم تكليفي من وزارة الصحة للعمل بإدارة صان الحجر بالشرقية وهي تبعد عن سكني130كم وتقدمت بطلب ليكون عملي بمحل إقامتي ورفض وأنا أم لطفل عمره عام مصاب بعيب خلقي بسقف الحلق استدعي جراحة دقيقة وحالته تستدعي رعاية خاصة من ناحية التخاطب والتغذية وضعف سمعه الشديد فألتمس نقل تكليفي إلي العاشر من رمضان من والد كل المصريين سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. مقدمته هبه حاتم السيد صيدلانية تقدير عام جيدجدا مع مرتبة الشرف عين شمس01007199041