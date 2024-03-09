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الرئيس السيسي: "الشعب الفلسطيني مرابط على أرضه وصامد فوق ترابها"
السبت 09 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المواطن الصحفى

نداء إلى وزير الصحة

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

أطالب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بنقل تكليفي لمحل إقامتي رحمة بإبني.

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القضية الفلسطينية والجهة الغربية .. التحديات تحيط بمصر من كل الجهات (شاهد)

أتقدم بشكواي للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إذ أقيم بالعاشر من رمضان وتم تكليفي من وزارة الصحة للعمل  بإدارة صان الحجر بالشرقية وهي تبعد عن سكني130كم وتقدمت بطلب ليكون عملي بمحل إقامتي ورفض وأنا أم لطفل عمره عام مصاب بعيب خلقي بسقف الحلق استدعي جراحة دقيقة وحالته تستدعي رعاية خاصة من ناحية التخاطب والتغذية وضعف سمعه الشديد فألتمس نقل تكليفي إلي العاشر من رمضان من والد كل المصريين سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. مقدمته هبه حاتم السيد صيدلانية تقدير عام جيدجدا مع مرتبة الشرف عين شمس01007199041

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