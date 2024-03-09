القضية الفلسطينية والجهة الغربية .. التحديات تحيط بمصر من كل الجهات (شاهد)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «التحديات تحيط بمصر من كل الجهات».

القضية الفلسطينية

وأوضح التقرير أن موقع مصر الاستراتيجي وفاعلية دورها الخارجي ومكانتها التاريخية، كلها أمور جعلتها في مواجهة العديد من التهديدات المحيطة والمخاطر القريبة، ففي كل اتجاه تقريبا تواجه مصر تحديا أمنيا خطيرا يهددها بشكل كبير. ولعل من أبرز هذه التحديات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتهديد التهجير وتحتل القضية الفلسطينية أولوية لمصر، حيث تتحمل القاهرة مسؤولية كبيرة إزاء القضية كونها جزء أصيل من الأمن القومي المصري.

الأزمة الليبية تحتل أهمية كبيرة للدولة المصرية

وفي الغرب، مازالت الأزمة الليبية تحتل أهمية كبيرة للدولة المصرية بسبب علاقات الأخوة بين البلدين، بجانب تهديدها للأمن القومي المصري من الجهة الغربية وهو ما يستدعي القاهرة إلى مراقبة الوضع والحذر من أية تطورات.

وفي الجنوب، لم يختلف الوضع كثيرا، فالأزمة السودانية تمثل تهديدا للأمن القومي المصري بسبب المكانة الجغرافية للبلدين بجانب الروابط التاريخية التي تربطهما. وتشهد الممرات الملاحية الدولية عمليات تهديد دولية من أهمها التهديدات في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر ومضيق هرمز بالخليج العربي، حيث زاد اهتمام الدولة المصرية بمنطقة البحر الأحمر بهدف حماية وتأمين السواحل الجنوبية للبلاد وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق هذا الممر الملاحي الهام.