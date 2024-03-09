السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بطل من قوات مكافحة الإرهاب: سأرفع علم مصر في أولمبياد باريس (شاهد)

الرائد علي الزين
الرائد علي الزين من قوات مكافحة الإرهاب في شمال سيناء

تحدّث الرائد علي الزين، من قوات مكافحة الإرهاب في شمال سيناء، خلال الندوة التثقيفية الـ39 التي تنظمها القوات المسلحة احتفالا بيوم الشهيد تحت عنوان «ويبقى الأثر» على شاشة «إكسترا نيوز»، قائلا إنّه شارك في العديد من الأبطال، منهم من نال شرف الشهادة ومنهم من أُصيب ومنهم من يستكمل المشوار، وأضاف الزين: «كان معايا الشهيد العميد عبدالمحسن اتعلمنا منه كتير، اتعلمنا منه معنى القوة والصبر والفداء، وكان دايما يقولي إحنا الأول وبعدين أنتوا يا علي».

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 اتصبت بطلقة قناصة دخلت من رجلي الشمال

وتابع البطل،: «اتصبت أكتر من مرة، وفي كل مرة كنت برجع أقوى من الأول، وفي آخر مرة اتصبت بطلقة قناصة دخلت من رجلي الشمال وخرجت من رجلي اليمين أدت لبتر في رجلي الشمال وعجز بنسبة 80% في رجلي اليمين، لكن دي مكانتش النهاية كانت البداية، اتعلمت رياضة التجديف والمؤسسة العسكرية مسابتنيش ولا وزير الشباب والرياضة، والحمد لله جبت أول عرب وأول أفريقيا والأسبوع اللي فات جبت رابع عالم».

طهرنا شمال سيناء من الإرهاب

وأوضح: «زي ما طهرنا شمال سيناء من الإرهاب ورفعنا العلم فيها إن شاء الله أرفع العلم في أولمبياد باريس 2024، ولكل شيء تمن، والتمن هما الشهداء اللي أولادهم معانا النهارده، اللي ضحوا بروحهم لأجل ترابك يا مصر وفي غيرهم مستعد يضحي بروحه عشان علم مصر يفضل عالي في السماء وبقول لأولادي خليكوا فخورين وقولوا دايما إحنا ولاد الشهيد لأن الشهيد حي».

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