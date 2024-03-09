السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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في يوم الشهيد.. تامر عاشور يقدم "مصر ما بتنساش شهيد"

فعاليات الندوة التثقيفية
فعاليات الندوة التثقيفية

 قدم الفنان تامر عاشور فقرة غنائية، بعنوان "مصر ما بتنساش شهيد"، خلال الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد والمحارب القديم"، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

القوات المسلحة: 

 تحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبدالمنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.
 

 

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