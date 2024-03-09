السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار صباح اليوم السبت في الـATM

الدولار
الدولار

سعر الدولار.. استقر سعر الدولار صباح اليوم السبت، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 49.35 للشراء، 49.45 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 49.3 جنيه للشراء، 49.4 جنيه للبيع.

 

 وفى بنك الإسكندرية، سجل 49.6 جنيه للشراء، 46.7 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 49.34 جنيه للشراء، 49.44 جنيه للبيع.

 

 وتقدم "بوابة الوفد الإلكترونية"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الدولار فى البنوك على النحو الآتي:

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السيسي يشهد أوبريت غنائي ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة (شاهد)

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الحاضرون بالندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة يقفون تحية لـ الشهيد (شاهد)

سعر الدولار اليوم السبت وكامينات الصرف الآلي:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

49.34 جنيه للشراء.

49.44 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.35 جنيه للشراء.

49.45 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

49.3 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.6 جنيه للشراء.

49.7 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.3 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

49.6 جنيه للشراء.

49.7 جنيه للبيع.

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