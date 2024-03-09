السبت 09 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي يشهد "أوبريت غنائيًا" ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة (شاهد)

احتفال يوم الشهيد
احتفال يوم الشهيد

  يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي “أوبريت غنائيًا وتمثيليًا”، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

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بث مباشر .. الرئيس السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في ذكرى يوم الشهيد

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في يوم الشهيد.. شهداؤنا وشهداء غزة والقضية واحدة

 الرئيس عبدالفتاح السيسي:

 يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد والمحارب القديم"، تخليدًا لأرواح الشهداء، والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

القوات المسلحة: 

 تحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبدالمنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس، أثناء حرب الاستنزاف.
 

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