السبت 09 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الحاضرون بالندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة يقفون تحية لـ الشهيد (شاهد)

يوم الشهيد
يوم الشهيد

وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحاضرين في الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، تحية وتقديرا لشهداء الوطن.

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بث مباشر .. الرئيس السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في ذكرى يوم الشهيد

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النائب أيمن محسب يهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع بيوم الشهيد

 الرئيس عبدالفتاح السيسي

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

القوات المسلحة

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.

 

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