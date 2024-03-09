السيسي لزوجة رقيب مقاتل: تعالي اقفي جنبه (شاهد)

روى الرقيب أول مقاتل أحمد حسنى عبدربه من قوات مكافحة الإرهاب فى شمال سيناء، تفاصيل إصابته خلال خدمته في شمال سيناء، قائلا: “كان ليا الشرف المشاركة في مداهمات كتيرة في شمال سيناء، واتصبت أكثر من مرة كان نفسى انال شرف الشهادة لكن ربنا أنعم عليا بالإصابة، ويا رب تكون شفيع ليا”.

عناصر شديدة الخطورة في الشيخ زويد

وتابع: “كنت نازل إجازة جوازي وعرفت أن فيه مداهمة كبيرة ضد عناصر شديدة الخطورة في الشيخ زويد، وأجلت نزولى حتى أشارك في المداهمة وأثناء المداهمة أصبت بعبوة ناسفة تسببت في بتر في الساقين، وعجز في اليد اليمني وشظايا متفرقة في الجسم”.

فترة العلاج هتطول

وواصل: “جاتلي خطيبتي في المستشفى وقلتلها كل شيء نصيب أنها تكمل حياتها لآن العلاج هيطول، ردت عليا وقالتلي شرف ليا ولاى بنت مصرية تكمل حياتها مع أبطال زيكم”.

وطالب الرئيس السيسي من زوجة المقاتل أحمد حسنى بالوقوف على المسرح بجوار زوجها البطل، قائلا: تعالي اقفي جنبه لو سمحتي".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.