النائب أيمن محسب يهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع بيوم الشهيد

هنأ الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بـ "يوم الشهيد.

وقال" محسب "، إن يوم الشهيد الذي يوافق 9مارس من كل عام سيظل يوما خالدا عبر التاريخ، مشيرا إلى أنه يوافق ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أثناء تواجده على الجبهة بين أبنائه من أبطال حرب الاستنزاف، وهو ما يبعث برسالة قوية أن مصر لا تنسي تضحيات أبنائها مهما مرت السنون.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن يوم الشهيد مناسبة جيدة لاستعراض بطولات شهداء مصر من رجال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن تراب الوطن، وحماية أمنه واستقراره، مؤكدا أن بطولاتهم ستظل نقطة مضيئة في تاريخ الوطنية المصرية، تتناقلها الأجيال لتكون نموذجا عظيما يحتذي به الجميع، في ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء والتضحية من أجل الوطن.

وأضاف النائب أيمن محسب ، أن يوم الشهيد يعيد إلي أذهاننا العديد والعديد من قصص البطولة والتضحية، مشددا علي أن الدولة المصرية لم تنسى شهدائها الأبرار ودمائهم الذكية التى ضحوا بها من أجل رفعة الوطن، بالإضافة إلي تقديم كافة أشكال الدعم لأسر الشهداء.

وشدد النائب أيمن محسب، علي أهمية الجهود والتضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب، وبدء مرحلة جديدة مغلفة بالأمن والاستقرار، وهو ما اتاح الفرصة أمام الدولة لاطلاق مسيرة البناء والتنمية التي أصابت كل شبر من أرض مصر، وكافة القطاعات.