في يوم الشهيد.. شهداؤنا وشهداء غزة والقضية واحدة

في التاسع من مارس كل عام تحتفل مصر بيوم الشهيد، وذلك تخليدا وتقديرا لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وبكل غال ونفيس من أجل حماية تراب مصر والدفاع عن الوطن لكي يعيش في عزة وكرامة.

وعندما نذكر يوم الشهيد نتذكر جيدا ذكرى الشهيد الفريق أول عبدالمنعم رياض فى عام 1969، حينما توجه للجبهة فى اليوم الثانى لحرب الاستنزاف ليتابع بنفسه نتائج قتال اليوم السابق، وليكون بين أبناء قواته المسلحة وأثناء مروره على القوات فى الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلية، أصيب إصابة قاتلة بنيران مدفعية العدو أثناء الاشتباك بالنيران وفارق الحياة خلال نقلة إلى مستشفى الإسماعيلية، وشيعت له جنازة عسكرية في ذلك الوقت تقديرا له، وإطلاق اسمه على عدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمدارس تخليدا له.

وقد قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في ذلك الوقت بتكريم عبد المنعم رياض بمنحه رتبة فريق أول، ومنحه وسام نجمة الشرف العسكرية وهى أعلي وسام عسكري في مصر، ليصبح يوم التاسع من مارس تخليدا للشهداء.

ومنذ ذلك الوقت تحتفل القوات المسلحة كل عام بيوم الشهيد، اذ يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم تحت عنوان " ويبقى الأثر".

شهداء غزة

ويمكن القول، انه مع الاحتفال بيوم الشهيد هذا العام، نتذكر تضحيات الشعب الفلسطيني للدفاع عن أراضيهم ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي منذ بدء طوفان الاقصى في أكتوبر الماضي، فيوما بعد يوم تقدم فلسطين شهداء من أجل الدفاع عن أراضيهم واسترداد العزة والكرامة من العدو الاسرائيلي.

ووفقا لاخر إحصائيات أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 30878 شهيد و 72402 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.