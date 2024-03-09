رئيس جامعة القاهرة يعزّي وزير الصحة في وفاة والده

بخالص الحزن والأسى، تعزي أسرة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان في وفاة والده اللواء عاطف عبد الغفار.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وفاة والد وزير الصحة

وتوفي اللواء عاطف عبد الغفار، والد وزير الصحة، أمس الجمعة، وتقام صلاة الجنازة يوم الأحد المقبل 10 مارس، عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

ويتم الدفن بمقابر القوات المسلحة بالقطامية، والعزاء يوم الأحد بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، كما يمكن العزاء تلغرافيا بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أن اللواء عاطف عبد الغفار حصل على العديد من التكريمات تقديراً لمشاركته المشرفه فى حرب أكتوبر وكان أعلى تكريم له من الرئيس عبد الفتاح السيسى تقديراً واعتزازاً بدوره البارز فى انتصارات أكتوبر المجيدة .

