تعرف على أسعار الدواجن صباح اليوم السبت

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الدواجن بمختلف أنواعها صباح اليوم السبت، وذلك قبل ساعات قليلة من استقبال شهر رمضان الكريم.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم:

سجل سعر الدواجن البيضاء نحو 86 جنيها للكيلو.

فيما بلغ سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 120 جنيهًا

ووصل سعر كيلو الدواجن الأمهات نحو 80 جنيهًا.

بينما جاء سعر كيلو الدواجن الساسو نحو 110 جنيهًا.

كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 140 جنيهًا

فيما جاء سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 145جنيهًا

ووصل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 160 جنيهًا.