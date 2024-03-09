عاجل
عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم جنوب جنين
السبت 09 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن صباح اليوم السبت

الدواجن
الدواجن

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الدواجن بمختلف أنواعها صباح اليوم السبت، وذلك قبل ساعات قليلة من  استقبال شهر رمضان الكريم.

txt

الكيلو ب112 جنيها.. إرتفاع جنوني في أسعار الدواجن البيضاء بالفيوم

txt

أسعار الدواجن واللحوم اليوم الخميس 7 مارس بالفيوم


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم:
سجل سعر الدواجن البيضاء نحو 86 جنيها للكيلو.
فيما بلغ سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 120 جنيهًا
ووصل سعر كيلو الدواجن الأمهات نحو 80  جنيهًا.
بينما جاء سعر كيلو الدواجن الساسو نحو 110 جنيهًا.
كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 140 جنيهًا
فيما جاء سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 145جنيهًا
ووصل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 160 جنيهًا.

مواد متعلقة

الكيلو ب112 جنيها.. إرتفاع جنوني في أسعار الدواجن البيضاء بالفيوم

أسعار الدواجن واللحوم اليوم الخميس 7 مارس بالفيوم

أسعار الدواجن صباح اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

سكرتير مساعد بني سويف يتفقد منفذ محطة الدواجن الحية

الكيلو ب100 جنيها.. تعرف على أسعار الدواجن واللحوم بالفيوم

إرتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 1 مارس بالفيوم

الجريدة الورقية