أسعار الدواجن واللحوم اليوم الخميس 7 مارس بالفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الخميس الموافق 7 مارس، إنخفاضا في الأسعار، لدى الجزارين ومنافذ بيع الطيور الحية والمجمدة بقرى ومراكز المحافظة.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 350 إلى 380 جنيها للبتلو، ومبلغ 400 جنيها للكيلو من لحوم الماعز، بعد الإنخفاض الطفيف بأسعار الماشية واستقرار أسعار الأعلاف.

إستقرار أسعار الطيور وكيلو الدواجن البلدي ب120 جنيها في الفيوم

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 93 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 6 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 83 جنيه والساسو 112جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 120 جنيها، وسجل كيلو الرومي 125 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 135 جنيها والبط المولار بمبلغ 115 جنيها والبط البيور والفرنساوي 110 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 195 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 105 جنيها وبدون العظم بمبلغ 110 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 85 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 90 جنيها والهياكل 55 جنيها والأجنحة 60 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 90 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب130 جنيها، بينما سجل سعر البيض 135 جنيها للكرتونة.

وشهدت الأسعار إرتفاعا وانخفاضا طفيفا خلال الفترة الماضية تراوح من 95 إلى 105 جنيها للكيلو الواحد، واختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المستهلكين أحجموا عن الشراء أو قلصوا حاجاتهم من الطيور، وبالرغم من ذلك مازالت الأسعار مرتفعة خاصة مع دخول شهر رمضان والذي يشهد إرتفاع الاستهلاك وبالتالي إرتفاعا في الأسعار.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت إنخفاضا ملحوظا في الأسبوع الماضي، مما تسبب في إستقرار أسعار الدواجن تلقائيا، بالإضافة إلى إنخفاض أسعار اللحوم الحمراء بحوالي 30 جنيها في الكيلو، بعد إنخفاض أسعار اللحوم القائم في أسواق الماشية إلى 157 جنيها للكيلو.

وفي سياق آخر شنت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، عدد من الحملات على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة.