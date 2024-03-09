عاجل
عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم جنوب جنين
السبت 09 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بمشاركة تريزيجية.. موعد مباراة طرابزون سبور أمام فاتح في الدوري التركي والقنوات الناقلة

تريزيجية
تريزيجية

يلتقي فريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه، أمام فاتح قرا جمرك فى السادسة مساء اليوم، السبت، في إطار مباريات الجولة الـ29 من منافسات الدوري التركي.

 

ويحتل طرابزون المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 46 نقطة، حيث خاض 28 مباراة فاز فى 17 مباراة وتعادل فى 3 وخسر 11 مباريات، بينما يتواجد فاتح قرا جمرك فى المركز الـ 16 برصيد 29 نقطة.

 

موعد مباراة طرابزون سبور وفاتح في الدوري التركي 
وتقام مباراة طرابزون سبور أمام نظيره فاتح كاراجومروك اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وفاتح 
وتذاع أحداث المباراة  على قناة بي ان سبورتس beIN Sports بشكل حصري 
 

الجريدة الورقية