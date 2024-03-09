بمشاركة تريزيجية.. موعد مباراة طرابزون سبور أمام فاتح في الدوري التركي والقنوات الناقلة

يلتقي فريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه، أمام فاتح قرا جمرك فى السادسة مساء اليوم، السبت، في إطار مباريات الجولة الـ29 من منافسات الدوري التركي.

ويحتل طرابزون المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 46 نقطة، حيث خاض 28 مباراة فاز فى 17 مباراة وتعادل فى 3 وخسر 11 مباريات، بينما يتواجد فاتح قرا جمرك فى المركز الـ 16 برصيد 29 نقطة.

موعد مباراة طرابزون سبور وفاتح في الدوري التركي

وتقام مباراة طرابزون سبور أمام نظيره فاتح كاراجومروك اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وفاتح

وتذاع أحداث المباراة على قناة بي ان سبورتس beIN Sports بشكل حصري

