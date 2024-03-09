طقس مستقر على كافة الأنحاء اليوم السبت.. وإليكم درجات الحرارة

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على الرغم من أننا مازلنا رسميا في فصل الشتاء الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة مع انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

طقس دافيء نهارًا

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن الطقس السائد اليوم السبت دافيء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب سيناء بارد ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

تحذيرات الأرصاد

وحذرت الهيئة، من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضًلا عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 24 والصغرى 15

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12

كفر الشيخ العظمى 24 والصغرى 14

شبين الكوم العظمى 24 والصغرى 13

الإسماعيلية العظمى 24 والصغرى 13

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 15

شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 17

الفيوم العظمى 27 والصغرى 11

بني سويف العظمى 27 والصغرى 12

الاقصر العظمى 32 والصغرى 14

سوهاج العظمى 29 والصغرى 13