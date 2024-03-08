الأرصاد الجوية تحذر من طقس غدا السبت.. والعظمى بالقاهرة 24

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت، إذ تتوقع أن تشهد البلاد طقساً دافئاً نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يميل للدفء على السواحل الشمالية، ويزداد دفئاً على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يُصبح حاراً على جنوب الصعيد. أما ليلاً، فسيكون الطقس بارداً على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

شبورة صباحية ورمال مثيرة:

وتُحذر الأرصاد الجوية من تواجد شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصةً في المناطق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تُشير التوقعات إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية ومحافظة جنوب الوادي، مما قد يُسبب انخفاضاً في الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة:

تتراوح درجات الحرارة المتوقعة غداً السبت بين 24 و 33 درجة مئوية، حيث تُسجل القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15، بينما تُسجل الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 والصغرى 11، وسوهاج العظمى 29 والصغرى 13، وقنا العظمى 31 والصغرى 14، وأسوان العظمى 33 والصغرى 15.