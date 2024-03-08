الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وطقس اليوم دافئ نهارًا (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في استقرار الأحوال الجوية في معظم المحافظات، مشيرةً إلى أن قيم الحرارة في فترة النهار حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية، وتتأثر البلاد بالكتل الهوائية القاد معظمها من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا».

الطقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى

وتابعت: «المنخفض يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، خصوصا على المحافظات الشمالية»، لافتةً إلى أن الطقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومائل للحرارة في جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

