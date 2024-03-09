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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو يبعث رسالة لإدارة الزمالك عقب الخسارة من الأهلي

ميدو
ميدو

علق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك وتوتنهام السابق والإعلامي الحالي، على خسارة الفارس الأبيض من نظيره الأهلي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات نهائي كأس مصر 2022/2023.

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وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي شهدها ملعب الأول بارك معقل النصر السعودي.

تصريحات ميدو

تحدث ميدو في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "أخطاء جوميز في المباراة طبيعية بالنسبة لمدرب يتولى الفريق منذ أيام قليلة، هو أخذ المغامرة في المباراة، لكن كان هناك توازن بعدم اندفاع الأظهرة".
وتابع: "يجب توفير الدعم لمدرب الزمالك الفترة المقبلة من الجماهير قبل الإدارة".
وأضاف: "جوزيه جوميز نجح في فكرته في المباراة، وجعل النادي الأهلي عاجزًا في العديد من أوقات المباراة، ووسط ملعب الأهلي كان ضعيفًا للغاية في الناحية الدفاعية".
واختتم ميدو: "الزمالك يحتاج لحارس مرمى وثنائي في خط الدفاع، كما أن الفريق يجب أن يكون لديه حارس مرمى لا تسكن شباكه أهدافًا مثل هدفي الأهلي، خصوصًا الهدف الثاني".

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