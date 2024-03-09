طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو ومدة غيابه

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل ومدة غياب أحمد مصطفى زيزو عن الملاعب.

وكان زيزو قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الأهلي والزمالك وفي نهائي كأس مصر، غادر على إثرها أرضية الملعب.

وأكد محمد أسامة في تصريحات خاصة لزملكاوي، أن إصابة زيزو عبارة عن إلتواء في الكاحل، وسيتم عمل أشعة على قدم اللاعب فور زوال الورم لتحديد مدة غيابه.

وتعرض زيزو للإصابة بعد دهس كريم نيدفيد على قدم اللاعب قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، وتم استبداله بين شوطي اللقاء ونزول شيكابالا بدلًا منه.

حقق الأهلي لقب بطولة كأس مصر على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، بنهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم.