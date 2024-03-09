إنبي يحقق إنجازًا رياضيًا في كأس مصر للسباحة بالزعانف

نجح نادي إنبي في تحقيق إنجازًا رياضيًا خلال أول مشاركة في بطوله كأس مصر للسباحه بالزعانف والمقامة بمدينة بورسعيد.



واستطاع السباح عمر كريم أحمد شفيق تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزيه علي مستوي الجمهورية في سباق 100 م زعانف مزدوجه و المركز الرابع في سباق 50 متر زعانف مزدوجه،في مرحلة 13 سنة.

ويشرف علي قطاع السباحة المهندس/ خالد كمال عضو مجلس إدارة نادي إنبي والمهندس/ كريم رسمى رئيس لجنة السباحة ، حيث حرص الأثنان علي تهنئة اللاعبين والجهاز الفني والإداري وحثهم علي تحقيق أفضل المراكز خلال الفترة القادمه .

فيما يقود قطاع السباحه بالزعانف كلا من :-

وكابتن عماد أسامة المدير الفني لقطاع الزعانف، وأحمد سنقر مدرباً بالفريق، وكابتن عبدالرحمن الخولي مدير قطاع السباحة ، وكمال الشريف المدير الإداري للقطاع .