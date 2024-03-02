نجم الأهلي السابق: كريم الدبيس أفضل من محمد شكري.. وحاولت ضم مصطفى شوبير للجونة

أكد رضا شحاتة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه رأى الموهبة في مصطفى شوبير، حارس مرمى الأحمر منذ عدة مواسم.

وقال رضا شحاتة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إبراهيم عادل ورمضان صبحي يجب أن يتواجدا مع منتخب مصر.. مصطفى زيكو وعلي زعزع أيضًا".



وأضاف: "محمد شكري، ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا هو لاعب جيد، لكن هناك لاعبين أشعر بأن إمكانياتهم لها حد معين".

وتابع: "أفضل كريم الدبيس، لاعب النادي الأهلي على محمد شكري.. كريم الدبيس يحتاج للمباريات، مثل مصطفى شوبير".

وأكمل: "طلبت مصطفى شوبير عندما كنت مدربًا في الجونة، وتواصلت مع والده أحمد شوبير.. كنت رأيت فيه الموهبة، وكنت أعلم أنه يحتاج لفريق فيه الهدوء وفرصة المشاركة في المباريات".



وأتم رضا شحاتة تصريحاته قائلًا: "مصطفى شوبير صاحب شخصية جيدة، وهذا ظهر في الهدف الذي استقبله خلال مباراة مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس سوبر الأبطال".