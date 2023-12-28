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الخميس 28 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

فيفي عبده نجمة لامعة في احتفالات الكريسماس.. تتألق بملامح جريئة

فيفي عبده
فيفي عبده

خضعت الفنانة فيفي عبده لجلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك متابعيها أحدث إطلالتها احتفالًا بالكريسماس، وخطفت الأنظار بلقطات أنوثية جذابة.
 

 

فيفي عبده تخطف الأنظار بفستان جذاب ومجوهرات ثمينة

تألقت فيفي عبده بفستان أسود طويل بصيحة الكب ومكشوف الصدر، وتميز بقصة محددة الخصر، ونسقت عليه كارديجان شيفون أبيض فضفاض يغطي جزء من الأكتاف.

 

وتزينت فيفي عبده بمجموعة من المجوهرات التي تميزت بحجمها الكبير ومرصعة بالألماس والحجر الأحمر الجذاب، فضمت أقراطا دائرية كبيرة الحجم تتدلى من الأذن وعقدين ملتفين حول الرقبة، بالإضافة لخاتمين أحدهم شكل الوردة وآخر شكل الثعبان.

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تصفيفة شعر جذابة، تاركة خصلات شعرها تتدلى على ظهرها بشكل ويفي مرتب وناعم، وثبتت غرتها إلى الخلف وتركت بعض الخصلات علي الجانبين؛ لتعكس جمال ملامحها.

ووضعت مكياجًا صاخبًا يعكس جمال ملامحها، فإعتمدت الكحل الأسود وظلال العين بدرجات الأسود مع البني، بالإضافة للرموش الكثيفة، وزينت وجنتيها ببلاشر بني، كما اختار أحمر شفاه مثير فاعتمدت الأحمر مع البني. 

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