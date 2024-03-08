شيكابالا يثير الجدل بإشارة لجماهير الأهلي في نهائي كأس مصر

أثار محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد نادي الزمالك، الجدل بعد إشارة بيده لجماهير النادي الأهلي بعد نهاية مباراة كأس مصر.

وجاءت لقطة شيكابالا إشارة بيده للساعات التي كان قد أهداها المستشار تركي آل الشيخ إلى أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

حقق الأهلي لقب بطولة كأس مصر على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، بنهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم.

سجل النجم الدولي إمام عاشور هدف التقدم للمارد الأحمر في الدقيقة 82 من عمر المباراة، ثم وقع النجم محمد مجدي أفشة، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع على الهدف الثاني ليحسم المباراة للمارد الأحمر.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس مصر على حساب فريق إنبي بعد الفوز عليه بثلاثية دون رد في نصف النهائي، بينما تأهل الزمالك للنهائي على حساب بيراميدز بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.