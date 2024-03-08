ناسا تعلن عن وظيفة شاغرة.. والراتب خيالي

من منا لم يحلم بالثراء والشهرة في آن واحد، من منا لم يبحث عن تلك الوظيفة التي توفر له دخلا وفيرا، لكن لم يخطر على بال أحد أن يكون هناك وظيفة تدر دخلا سنويا كبيرا جدا، حيث أعلنت وكالة ناسا NASA عن فرصة عمل جديدة ومثيرة لأولئك الذين يحلمون بأن يصبحوا رواد فضاء.

قالت وكالة ناسا عبر صفحتها الشخصية على الانترنت: "على مدى أكثر من ستين عامًا، خاض رواد فضاء ناسا غمار الفضاء، ومنذ عام 2000، حافظوا على وجود دائم هناك."

وتسلط الوكالة الضوء على خططها المستقبلية الطموحة: "الآن، يستعد برنامج أرتميس التابع لناسا لإعادة إرسال أول امرأة والرجل التالي إلى القمر. ستحمل المركبة الفضائية أوريون على متن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) البشر إلى أبعد نقطة في الفضاء عما وصلوا إليه من قبل - لمهام إلى القمر وفي النهاية إلى المريخ."

و فقًا لإعلان المنظمة، سيحصل رواد الفضاء على راتب سنوي قدره 152,000 دولار، في حين أن هذا دخل كبير جدًا، إلا أنه بالنسبة للعديد، فإن الأمر لا يتعلق بالمال بل بتجربة العمل.

شروط التقديم

أن تكون مواطنًا أمريكيًا

أن يكون المتقدم حاصل على درجة ماجستير في مجال العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM)، بما في ذلك الهندسة والعلوم البيولوجية والعلوم الفيزيائية وعلوم الكمبيوتر والرياضيات من مؤسسة معتمدة

خبرة مهنية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذي صلة بعد الانتهاء من الدرجة (أو 1000 ساعة قيادة طيار قائد مع 850 ساعة على الأقل منها في طائرات نفاثة عالية الأداء للطيارين) بالنسبة للأطباء، يمكن احتساب وقت الإقامة ضمن الخبرة ويجب الانتهاء منه بحلول يونيو 2025

اجتياز اختبار اللياقة البدنية لرواد الفضاء في الرحلات الطويلة الأمد التابع لناسا بنجاح

يمكن أيضًا استيفاء شرط درجة الماجستير من خلال:

عامين من الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه في مجال متعلق بالعلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات

إكمال درجة دكتور في الطب أو الطب التقويمي أو درجة طبية أخرى ذات صلة

إكمال (أو الالتحاق الحالي الذي سيؤدي إلى الإكمال بحلول يونيو 2025) ببرنامج مدرسة طيارين اختبار معترف به وطنيا