الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

دبلوماسي روسي يتهم زيلينسكي بالسرقة

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف السفير الروسي لدى سويسرا سيرغي غارمونين، اليوم الخميس، بأن تحويل ما يقرب من 8.5 مليار دولار من من أموال البنك المركزي الروسي المجمدة في سويسرا إلى أوكرانيا سيوجه ضربة لسمعة البلاد ويعد بمثابة سرقة.

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وقال السفير الروسي في تعليق لــ"سبوتنيك" على نتيجة تصويت مجلس الشيوخ المحلي السويسري (مجلس الكانتونات): "نحن ندرس حاليًا قرار مجلس الكانتونات. على أي حال، فإننا نعتبر أي مصادرة غير قانونية للأصول الروسية، وكذلك لأي دولة أخرى، مثل هذا القرار بشأن المصادرة إذا تم تنفيذه، سيضر بالسلامة القانونية للنظام المالي العالمي وسمعة سويسرا كدولة تحكمها سيادة القانون ومركز مالي موثوق".

وأضاف غارمونين أن روسيا وقيادتها ذكرت مرارا أنها تعتبر مثل هذه الأعمال "سرقة خالصة".

وفي وقت سابق من اليوم، صوت أعضاء مجلس الشيوخ السويسري لصالح استخدام الحكومة السويسرية لنحو 8.5 مليار دولار من أموال البنك المركزي الروسي المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا.

 

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