أوقاف الفيوم تواصل تنفيذ الندوات الدعوية بالمساجد الكبرى

تواصل أوقاف الفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة تنفيذ الندوات تحت بعنوان "تلاوة القرآن وأدعية الصيام" وذلك بعدد من المساجد الكبرى بادارات الأوقاف الفرعية.

يأتي هذا في إطار دور وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الفيوم العلمي والدعوي والتثقيفي، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للفكر المنحرف وتوعية الشباب.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور الدكتور محمود الشيمي مدير مديرية أوقاف الفيوم، وعدد من مديري إدارات الأوقاف الفرعية، ونخبة من الأئمة والقراء والعلماء المميزين، وذلك في إطار الدور التثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي تقوم به مديرية الأوقاف بالفيوم والإدارات الفرعية بالقرى والمراكز، وضمن خطة العمل خلال شهر شعبان المبارك.



وخلال هذه الندوات، ذكر العلماء، أن الصيام من أرجى أسباب قبول الدعوات، ومن هنا حثّ النبي صلى الله عليه وسلم، الصائم على الدعاء قبل فطره، فقال: (لِلصَّائِمِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ)، فعلى العبد أن يتذكر وهو صائم قربه من الله تعالى، وأن دعاءه في هذه اللحظات مستجاب، فيلجأ إلى الله تعالى بالدعاء لنفسه فيما يريده من مرغوبات الدنيا والآخرة، ولا ينسى إخوانه المؤمنين فيدعو لعباد الله تعالى لعل الله تعالى أن يستجيب له، قال تعالى:{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ}.



وذكر العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك الدعاء قبل الإفطار، فقد كان يقول: ((اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظَّمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله)). وكان يقول كذلك: ((اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كلَّ شيء أن تغفر لي)).

وكيل وزارة الأوقاف يهنئ السيد رئيس الجمهورية بشهر رمضان المبارك..

وخلال الندوات الدعوية قدم الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، سائلاً الله (عز وجل) أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على مصرنا العزيزة.