يارا تطل بفستان من وحي الخيال (صور)

خضعت النجمة اللبنانية يارا لجلسة تصوير جديدة لتطل بأحدث صيحات موضة فساتين 2024، لتصبح مثال تقتدي به اغلب الفتيات والسيدات لهذا الجيل.

يارا تشبة أميرات ديزني بالأزرق الصارخ

وتألقت يارا بإطلالة ساحرة، مستوحاه من قصص خيال أميرات ديزني، حيث ارتدت فستان طويل، مجسم من اعلى وفضفاض من اسفل، صمم من قماش ناعم مع الساتان والفرو باللون الأزرق الزاهي، ينتمي الفستان الي قصة الأف شولدر، ومزج الفستان من الأناقة والنعومة.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس الحر مع حجر الزمرد من الأمام.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة لاعلى ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

يارا

يارا (1 يونيو 1983 -)، مغنية لبنانية.

ولدت كارلا نزيه البرقاشي لأسره تتكون من أب (نزيه) وأم (رولا) التي ترافقها أينما ذهبت وأخت تكبرها وأخ اسمه (ملحم) وتأتي هي بالمرتبة الأخيرة. وهي من منطقة تسمى دير الأحمر في البقاع. تكره الغرور والوحدة وتحب أن تقضي وقتها بعيد عن العمل سواء مع أصحابها أو أهلها.

وعند سؤالها عن يارا الإنسانة أجابت:

«بنت بسيطة جدا مثل أي بنت شرقية تحافظ على تقاليد مجتمعها. إما الارتباط فهو ما زال خطوة مؤجلة فالمهم بالنسبة لي هو الفن».

في سنة 1998 اشتركت في برنامج كأس النجوم على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال بإسمها الحقيقي كارلا وفازت بالكأس غابت ثم عادت للساحة الفنية. بدأت يارا مشوارها الفني بمساعدة من الملحن طارق أبو جودة الذي قدمها لجمهور واختار لها اسمها الفني (يارا) أولى تجاربها الاحترافية بكليب حب كبير سنة 2004 وعرضت على قنوات ميلودي وقتها بشكل مكثف. أصدرت ألبومها الأول في 2005 بعنوان «حب كبير» والتي صورتها تحت إدارة المخرجة ليلى كنعان وصورت منه أيضا بحلم بعينك مع المخرج طوني قهوجي. غنت دويتو مع فضل شاكر في 2006 بعنوان اخذني معك مما ساهم في انتشارها عربيا وصورت تحت إدارة المخرج سعيد الماروق. ثم أطلقت أغنيتها الخليجية الأولى «صدفة» سنة 2007 وأدتها للمرة الأولى اثناء مشاركتها كضيفة في أحد برامج الهواة وحققت نجاحا بشكل خاصة وصورتها لاحقا مع المخرجة ميرنا خياط.