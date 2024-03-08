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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أضرار خفض الوزن بسرعة على الجسم

خفض الوزن
خفض الوزن

يحذر الأطباء من أضرار خفض الوزن بسرعة، لأنها قد تسبب مشكلات صحية لمن يعانون من السمنة والوزن الزائد، حيث يفقد الجسم بروتينات وليست دهون فقط.

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أضرار خفض الوزن بسرعة

يقول الأطباء إنه عند خفض الوزن بسرعة نفقد الأجسام المضادة المعروفة باسم الغلوبولين المناعي، وهي بروتينات خاصة تنتجها خلايا جهاز المناعة لمحاربة الفيروسات والالتهابات.

في نفس الوقت، ينعكس الأمر سلبا على جهاز المناعة في الجسم ويجعله عرضة للأمراض، لذا فإن تخفيف الوزن يجب أن يتم بصورة تدريجية حتى لا تتضرر منظومة المناعة.

كما حذر الأطباء من ان تراكم الدهون في منطقة البطن علامة على سوء عملية الأيض في الجسم، الأمر الذي قد يتسبب بمشكلات صحية خطيرة، أبرزها مرض السكري من النوع الثاني.

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