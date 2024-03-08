بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك الآن يلا شوت في نهائي كأس مصر

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك الآن بجودة عالية والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك في نهائي بطولة كأس مصر.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناتي ON Time Sports 1 HD و MBC مصر بصوت المعلق الرياضي مدحت شلبي.

توتي بقميص الأهلي قبل مباراة نهائي كأس مصر

ظهر الأسطورة الإيطالي توتي نجم فريق روما السابق بقميص الأهلي قبل مباراة نهائي كأس مصر والتي ستجمع بين المارد الأحمر ونادي الزمالك على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

وتواجد توتي في ملعب المباراة لمتابعة اللقاء من المدرجات، في ظل الاهتمام العالمي الكبير بالحدث واهتمام المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي بتقديم لقاء مختلف يحظى باهتمام جماهيري كبير.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة على النحو التالي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

الوسط: عمرو السولية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات وكريم نيدفيد.

الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر كمال وأكرم توفيق ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد.

بينما سيبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: محمد عواد.

الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

الوسط : نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - يوسف أوباما.

الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمود علاء ومصطفى الزناري وأحمد حمدي ومحمد أشرف "روقا" وناصر ماهر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

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