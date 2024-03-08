هوت اويسيس يطلق أغنية "عليك شوي"

أطلق مغني فرقة اوتوستراد الأردنية يزن الروسان أجدد أعماله الغنائية "عليك شوي"، على مختلف المنصات الموسيقية.

وتجمع الأغنية لأول مرة بين يزن الروسان والموزع الموسيقي المصري "هوت اويسيس Hot Oasis"، في دويتو موسيقي يمزج بين روح الموسيقى الأردنية وأجواء عمان مع الموسيقى الإلكترونية لهوت اويسيس المستوحاة من معيشته في دهب وسط سحر جمال الطبيعة في سيناء، وتعد أولى بشائر مشروع ألبومه الغنائي الجديد.

وتأتي هذه الأغنية تمهيدا لمشروع ألبوم هوت اويسيس الجديد الذي يعقب كولة حفلاته الموسيقية العالمية التي مر خلالها بين مدريد وبرشلونة وألمانيا وهولندا، عقب تصنيف ١٣ أغنية من أعماله ضمن قائمة "بودا بار" العالمية للأغاني.



مصطفى الشهير باللقب الفني "هوت اويسيس"، موزع ومؤلف موسيقي وبروديوسر مصري مقيم في لندن، بدأت رحلته في عالم الموسيقى الإلكترونية منذ تسع سنوات، وتميز في تقديم لون موسيقي مميز يجسد تأثره بجنوب سيناء والمعيشة وسط جبال دهب، حيث تمزج موسيقاه بين الإيقاعات الشرقية والموسيقى الصحراوية مع لمسات عصرية من التوزيعات الإلكترونية.



في حين وضع يزن الروسان حجر الأساس لفرقة اوتوستراد، التي تعد إحدى أشهر الفرق الغنائية في الأردن والعالم العربي وتمتد رحلتها لأكثر من عشرين سنة، واشتهرت بأغانيها " راحت يا خال" و"أنا بكرا معطل".



